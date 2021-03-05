Уличных музыкантов во Львове избили за исполнение песен на русском языке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Националисты в украинском Львове избили уличных музыкантов за исполнение песен на русском языке. Инцидент произошел во время концерта на площади Рынок, пишет в пятницу, 5 марта, издание «Страна.ua».

Сообщается, что сперва на музыкантов набросилась «языковая активистка». Девушка не добилась своего в ходе словесной перепалки, поэтому быстро ретировалась.

- После этого к конфликту подключилась группа молодых людей, который избили музыкантов и сломали их инструменты. У одного из музыкантов в результате нападения ушиб ребер и разбита губа, - говорится в сообщении.

По данным издания, музыкантов пытаются заставить в общественных местах использовать исключительно украинский язык. Напавшая на них «активистка» даже опубликовала в сети обращение, в котором призвала к насилию по отношению к русскоязычным людям. Местные правоохранительные органы пока что не прокомментировали данное нападение.

Напомним, на Украине ранее вступил закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Документ предусматривает использование исключительно украинского языка почти во всех сферах жизни.

Накануне главный тренер украинского футбольного клуба «Львов» Виталий Шумский получил желтую карточку за общение с судьей на украинском языке.