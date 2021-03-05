70% россиян считают женщин более аккуратными водителями Фото: Евгения ГУСЕВА

70% россиян уверены в том, что женщины водят машину аккуратнее мужчин. Такие цифры приводит Ситимобил. В преддверии 8 марта сервис провел опрос и разузнал у водителей и пассажиров, как они относятся к женщинам-таксистам

80% респондентов хоть раз в жизни видели девушку за рулем такси. 75% из них чувствовали себя в таких поездках комфортно и безопасно. Большинство пассажиров вовсе не обращают внимание на пол водителя.

Тем не менее треть респондентов (33%) считают, что женщины хуже ориентируются по навигатору, нежели мужчины. А четверть опрошенных уверена, что девушки чаще нарушают ПДД.

В целом большинство россиян (60%) положительно относятся к девушкам-таксистам и не считают эту работу какой-то странной для женщин. И только 12% водителей-мужчин считают, что девушкам не место в этой профессии.

Пассажиры очень часто интересуются, почему женщины выбрали именно работу в такси. С такими расспросами регулярно сталкиваются 80% девушек. А 40% из них хотя бы раз слышали в свой адрес некорректные замечания и комментарии.