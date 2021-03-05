Дорожные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности

Дорожные службы переходят в режим готовности из-за предстоящего снегопада Фото: Алексей ФОКИН

Подмосковные дорожные службы переведены в режим повышенной готовности. Во время предстоящей метели они будут обеспечивать безопасность на дорогах региона. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы переведены в режим повышенной готовности для обеспечения безопасного и комфортного движения автомобилистов и пешеходов. Операштаб круглосуточно мониторит погодно-дорожную ситуацию, на дорожной сети будет проведена превентивная обработка для предотвращения скользкости», - цитирует министра транспорта Московской области Алексея Гержика РИАМО.

Напомним, в предстоящие выходные синоптики обещают в столичном регионе похолодание до 13 градусов мороза. В субботу, 6 марта, ожидается небольшой снег, который 7 марта может превратиться в сильную метель.

Водителей региона призвали, по возможности, отказаться от поездок на личном транспорте, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».