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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу против генерала таможенной службы России Александра Кизлыка

Незаконные действия сотрудников ФТС причинили бюджету ущерб на 25 миллионов рублей
Ксения АНУФРИЕВА
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Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу против генерала ФТС Александра Кизлыка

Генпрокуратура России утвердила обвинение по делу против генерала ФТС Александра Кизлыка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Генеральной прокуратуре России утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы Управления таможенных расследований и дознания ФТС Александра Кизлыка, его заместителя Алексея Серебро, замглавы Внуковской таможни Константина Мишина, замглавы Домодедовской таможни Юрия Черкашина и старшего дознавателя по особо важным делам Андрея Шурыгина. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил kp.ru официальный представитель Генпрокуратуры России Андрей Иванов.

Указанные лица обвиняются в совершении преступления по части третьей статьи 285 Уголовного кодекса России – в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

По версии следователей, в 2018-2019 годах эти сотрудники российской ФТС приняли заведомо незаконные процессуальные решения, злоупотребив своими должностными полномочиями. В результате люди, которые неправомерно перевели через таможенную границу наличные деньги, были освобождены от ответственности. Кроме того, им необоснованно возвратили имущество, которое подлежало по закону обращению в доход государства. Эти действия причинили российскому бюджету ущерб на сумму свыше 25 миллионов рублей.

Сообщается, что после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Дорогомиловский районный суд российской столице, где его в скором времени рассмотрят по существу.

Как ранее писал сайт kp.ru, суд в Москве накануне изъял в доход государства имущество бывшего главы управления таможенных расследований и дознания российской ФТС генерал-лейтенанта Александра Кизлыка на 153 миллиона рублей.