В Минздраве Украины заявили, что никогда не одобрят вакцину «Спутник V» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что Киев никогда не одобрит и не зарегистрирует российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом министр объявил в пятницу, 5 марта, в ходе выступления в Верховной раде.

Максим Степанов таким образом ответил на высказывание одного из депутатов Рады о том, что другие страны используют российскую вакцину.

- Никаким аргументом вы меня не убедите ее зарегистрировать. У других стран Россия не отбирала территории, - заявил он.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский объяснил отказ от использования «Спутника V» на территории Украины тем, что данная вакцина якобы не имеет подтверждения эффективности. Глава Украины заявил также, что его граждан «не кролики, чтобы над ними экспериментировать».

Напомним, в 2020 году Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавирусной инфекции – «Спутник V», которую разработал центр имени Гамалеи. Вакцина успешно прошла все необходимые исследования и уже одобрена во многих странах мира. Известный медицинский журнал The Lancet подтвердил, что эффективность российской вакцины составляет 91,6%, а среди добровольцев старше 60 лет вакцина показала эффективность в 91,8%.