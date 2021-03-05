Зеленский лишил Саакашвили должности в Координационном совете по градостроительству Фото: REUTERS

Михаила Саакашвили убрали состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в области градостроительства. Соответствующий указ в пятницу, 5 марта, подписал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на его официальном сайте.

Документ об освобождении Саакашвили от должности уже вступил в силу. Освободившееся место в совете по градостроительству занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакай.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. В 2015 году он получил гражданство Украины и был назначен главой Одесской области, однако спустя год Петр Порошенко уволил Саакашвили, а позже и лишил его гражданства. В 2018 году украинские власти выслали политика в Польшу. Президент Украины Владимир Зеленский два года назад вернул Саакашвили гражданство и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ.