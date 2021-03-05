Эдуард Латыпов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мужская сборная России заняла второе место на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место. Нашу команду опередили немцы, которые прошли дистанцию без промахов.

Наш квартет в составе Карима Халили, Матвея Елисеева, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова перед последним этапом шел на седьмом месте. Однако же наш молодой биатлонист смог втащить нас на второе место, выиграв на финише гонки у норвежца Йоханнеса Бе. Отметим, что днем ранее женская сборная России закончила гонку на 8-й позиции. А на чемпионате мира наши мужчины, напомним, заняли третье место.

Этап Кубка мира в Чехии продолжится еще два дня и завершится в воскресенье.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Биатлон. Чемпионат мира. Восьмой этап. Нове-Место, Чехия Мужчины. Эстафета, 4x7,5 км

1. Германия – 1:12.28,1 (0 штрафных кругов + 5 доппатронов). 2. Россия – отставание 1.21,7 (0+8). 3. Норвегия – +1.33,2 (3+9).