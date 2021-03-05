Житель Владимирской области получил три года колонии за нападение на полицейского на незаконной акции

Участник незаконной акции получил три года колонии за нападение на полицейского Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Владимирской области получил срок за нападение на сотрудника полиции в ходе несанкционированной акции протеста 23 января текущего года. Россиянина приговорили к трем годам колонии общего режима за применение газового баллончика против правоохранителя, сообщило в пятницу, 5 марта, следственное управление Следственного комитета России по Владимирской области на своем официальном сайте.

Это первый реальный срок по делам, которые возбудили в связи с несогласованными акциями этой зимой в России.

В отношении 38-летнего жителя региона ранее возбудили уголовного дело по статье 318 УК РФ о применении насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

По данным следователей, россиянин участвовал в незаконной акции на Театральной площади Владимира. Там он распылил газовый баллончик в лицо полицейскому, однако был задержан при попытке скрыться с места преступления. Свою вину в содеянном мужчина полностью признал и раскаялся.