Патрик Дюпон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Умер Патрик Дюпон, французский танцовщик и этуаль балета Парижской оперы. Его не стало на 62-ом году жизни, сообщило в пятницу, 5 марта, агентство Agence France-Presse, ссылаясь на заявление близких Дюпона.

- Этим утром Патрик Дюпон ушел из жизни, чтобы танцевать со звездами. Он умер в результате тяжелой продолжительной болезни, - сообщил представитель семьи артиста.

Патрик Дюпон поступил в балетную школу Парижской оперы в 11 лет, а через шесть лет его взяли в труппу легендарного театра. Известность к танцовщику пришла в 1976 году, когда он победил в Международном конкурсе артистов балета в Варне – одном из наиболее престижных смотров. После до 1988 году Дюпон был солистом балета Парижской оперы.

Дюпон активно гастролировал вместе с различными труппами, выступал в Японии, Италии, США и других странах, а в 1990 году его назначили главой балета Парижской национальной оперы. Позже он отказался от должности директора, решив остаться в труппе, но только в качестве танцовщика. В 1997 году за вклад в развитие балетного искусства Дюпон был удостоен звания кавалера Ордена Почетного легиона.