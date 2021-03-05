Женщины-военнослужащие в России получили 31 боевую награду за 2020 год Фото: Евгения ГУСЕВА

Женщины-военнослужащие в России получили за минувший 2020 году более 300 государственных наград, в том числе 31 боевую. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу в преддверии Международного женского дня.

Министр отметил, что в ВС на сегодняшний день более 300 тысяч женщин, в том числе примерно 270 тысяч гражданского персонала и 40 тысяч военных.

- Только за прошедший год наши женщины получили более 300 государственных наград, среди них 31 боевая награда. Это говорит о многом. Говорит о том, что не только мужчины способны на подвиги, и не только они могут и заслуживают такой оценки со стороны государства. Я хочу поблагодарить наших женщин за то, что они делают для страны и семей. Все доброе и хорошее, что нас окружает, сделано благодаря вам, - объявил генерал армии.

Сергей Шойгу добавил, что нельзя не вспомнить тех женщин, кто представляет российскую медицину за пределами России: врачей и медсестер, которые работают в Сирии, Карабахе.

После этого глава российского Минобороны вручил государственные и ведомственные награды шестнадцати отличившимся женщинам-военнослужащим. К поздравлениям с грядущим праздником присоединились артисты российской эстрады Александр Розенбаум, Леонид Агутин, ансамбль Моисеева, а также ансамбль песни и пляски Российской армии имени Александрова.