The National Interest оценил «секретное» оружие российских Су-57 Фото: Михаил ФРОЛОВ

Аналитики американского издания The National Interest оценили мощность «секретного» оружия российских истребителей пятого поколения Су-57 - бортовой пушки ГШ-30-1. Накануне в сети появилось видео с наземными испытаниями данного вооружения, на котором демонстрируется стрельба по мишени. Американские эксперты отметили, что это лишь часть огромного потенциала боевой нагрузки истребителя.

- Эта тяжелая пушка с коротким ходом ствола обладает большой мощью за счет потенциального раскачивания корпуса из-за сильной вибрации и создания повышенного уровня шума. Однако этом может быть несколько проблематично для такого незаметного истребителя. Вероятнее всего, модернизировать ГШ-30-1 под Су-57 получилось с помощью наработок советских ученых, которые смогли немного уменьшить отдачу при выстреле, - говорится в материале издания.

Российский истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. До этого The National Interest публиковало статью, в которой отметила, что у данного истребителя есть пять преимуществ, создающих реальную угрозу для НАТО.