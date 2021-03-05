IFAB разъяснил правила фиксации нарушения при игре рукой в футболе Фото: Александр ГЛУЗ

Международный совет футбольных ассоциаций разъяснил правила фиксации нарушения при игре рукой в футболе. Об этом сообщается на официальном сайте IFAB.

В пятницу, 5 марта, общее собрание совета объявило, что не каждое касание мяча рукой является нарушением. При определении «неестественного увеличения» площади тела за счет рук арбитры должны судить по тому, где находилась рука по отношению к движению игрока.

В соответствии с разъяснениями IFAB, игра рукой считается нарушением, если игрок умышленно касается мяча рукой или перемещая ее по мячу, а также касается мяча рукой, когда его тело «неестественно увеличилось» в размерах. Считается, что тело игрока «неестественно увеличилось», если положение его руки не является следствием движения тела игрока в данной конкретной ситуации.

Игра рукой также считается нарушением, если игрок забивает в ворота соперника непосредственно своей рукой (даже случайно) или сразу после касания мяча рукой.

При этом случайное попадание мяча в руку, которое приведет к голу в ворота другой команды, больше не будет считаться нарушением.