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Наука

Физики обнаружили новую элементарную частицу

Она поможет ученым улучшить понимание принципов формирования материи во Вселенной
Ксения АНУФРИЕВА
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Физики обнаружили новую элементарную частицу

Физики обнаружили новую элементарную частицу

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международная коллаборация CMS на Большом адронном коллайдере в ЦЕРН, в которой широко представлены российские ученые, сообщила об обнаружении новой элементарной частицы. Ее зафиксировали с помощью данных протон-протонных столкновений, полученные на Большом адронном коллайдере в 2016–2018 годах. Результаты исследования будут опубликованы в научном журнале Physical Review Letters.

Новая элементарная частица представляет собой резонанс прелестно-странного кси бариона, поэтому частицу назвали «кси бэ минус барион» («прелестно-странный барион» Ксиb (6100-)). Физики сообщили, что она способна улучшить понимание ученых принципов формирования материи во Вселенной.

За десять лет работы Большого адронного коллайдера ученые обнаружили 59 элементарных частиц. В наши дни открытие очередной такой частицы уже не является таким важным событием, как было более полувека тому назад. Несмотря на это, такие открытие продвигают физику в понимании фундаментальных взаимодействий частиц и их свойств.