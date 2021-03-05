Роскомнадзор привлек соцсети к ответственности за призывы к участию детей в незаконных акциях Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении в отношении соцсетей Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассники», мессенджера Telegram и видеохостинга YouTube за неудаление или несвоевременное удаление ими призывов к участию детей в незаконных массовых мероприятиях. Об этом в пятницу, 5 марта, говорится на официальном сайте Роскомнадзора.

В ведомстве отметили, что вчера мировой судья Савеловского района оштрафовал «Мэйл.ру» по двум делам об административных правонарушениях за несвоевременное удаление подобных незаконных призывов в социальной сети «Одноклассники». Штраф по каждому из дел составил два миллиона рублей.

- Во время поочерёдного рассмотрения дел ожидается назначение новых штрафов в отношении владельцев всех упомянутых социальных сетей. По КоАП, если после нашего уведомления соцсети не удаляют запрещенный контент в течение суток, то могут быть оштрафованы на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей, - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как сообщал сайт kp.ru, Роскомнадзор еще в январе направил соцсетям уведомления с предупреждением о запрете распространении любой информации, привлекающей несовершеннолетних к участию в незаконных митингах.