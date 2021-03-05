Стоимость эвакуации в Москве автомобилей-нарушителей изменится с 5 апреля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

С 5 апреля 2021 году стоимость эвакуации в Москве автомобилей-нарушителей увеличится по новым тарифам. Их вводят с учетом пересчета экономически обоснованной цены, говорится в сообщении Дептранса российской столице в Telegram-канале.

Экономически обоснованная цена включается в себя реальные затраты города на эвакуацию автомобилей, а именно стоимость топлива, зарплату водителям и техникам, средства на ремонт и обслуживание эвакуаторов.

Изменение стоимости эвакуации не коснется тех автомобилистов, которые паркуются по правилам.

- Тем водителям, чьи автомобили все-таки попали на спецстоянку, мы идем навстречу и устанавливаем более низкие тарифы, чем реальная стоимость эвакуации. Это будет действовать только при условии, что эвакуация будет оплачена вовремя, - отметили в департаменте.

Так, перемещение автомобиля категории В с мощностью двигателя 80-250 л.с. в текущем году обходится городу в 9 130 рублей. Однако для водителей, которые оплатят эвакуацию в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, это обойдется только в 6 450 рублей. Кроме того, можно получить дополнительную скидку в 25%, если оплатить еще до получения машины – тогда эвакуация обойдётся в 4 837 рублей.