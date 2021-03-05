Офис Зеленского призвал США ввести «всеобъемлющие» санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти призвали новую администрацию США ввести против России новые «всеобъемлющие» санкции, которые включали бы ограничения в отношении проекта «Северный поток – 2». С таким заявлением в пятницу, 5 марта, выступила замруководителя офиса украинского президента Владимира Зеленского Юлия Свириденко во время видеоконференции вашингтонского Атлантического совета.

- Очень важно, чтобы Штаты присоединились к переговорам по Донбассу в нормандском и минском формате, сделали их более эффективными. Мы заинтересованы в наращивании военного сотрудничества с американской стороной. Мы будем очень признательны, если США рассмотрят введение нового всеобъемлющего санкционного режима, в том числе против «Северного потока – 2». Прекращение этого проекта критически важно Украине, - заявила она.

Юлия Свириденко добавила также, что Киеву и Вашингтону необходимо противостоять «киберугрозам, информационным атакам и пропаганде».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что американские и британские власти рассматривают возможность введения дополнительных санкций против России из-за якобы использования страной химического оружия.

Как сообщал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что сообщения о «радикальных» санкциях против РФ есть пока только в СМИ, однако Кремль учитывает угрозу введения новых санкций и прорабатывает разные сценарии для защиты интересов россиян и бизнеса.