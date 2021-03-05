Толпа снесла охранника при штурме секонд-хенда в Полтаве. Фото: кадр из видео

В сети появилось видео очередного штурма магазина одежды секонд-хенда в украинском городе Полтава. События развернулись в микрорайоне «Алмазный» в одной из торговых точек, расположенной в подвальном помещении.

Ожидающая открытия магазина толпа покупателей при открытии дверей мощным поток ринулась по ступенькам в подвальное помещение. Местный охранник в безуспешной попытке остановить людей выглядел абсолютно беспомощным: на опубликованных кадрах видно, что мужчина изо всех сил держался за перила лестницы, стараясь не оказаться под ногами у толпы.

Вместе с тем отважный охранник взяла на себя роль турникета, почти загородив собой проход в магазин и тем самым немного тормозя неистовых покупателей. Последним пришлось по одному протискиваться между стеной и охранником, и вполне вероятно, что это спасло некоторых от увечий.

Накануне сайт kp.ru писал, что в результате давки в университете Эль-Альто в Боливии ограждения на четвертом этаже не выдержали давления толпы, в связи с чем студенты упали с высоты четвертого этажа. Пять из них погибли, трое оказались в реанимации.