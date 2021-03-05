В школах России ограничат доступ к негативному контенту в интернете Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российское министерство просвещения намерено настроить Wi-Fi в школах страны таким образом, чтобы у учеников был доступ только к верифицированному контенту. Об этом в пятницу, 5 марта, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

Министр отметил, что до конца 2021 года все школы в российский городах должны подключить к интернету со скоростью как минимум 100 мегабит в секунду, поселковые и сельские школы - 50 мегабит в секунду.

- Wi-Fi в школах будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Так мы сможем защитить детей от негативной информации, которую зачастую используют в недобросовестных целях, - объяснил Сергей Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Глава Минпросвещения напомнил, что создана система видео-конференц-связи для школ – «Сфера», которая уже тестируется в 15 регионах России. На базе социальной сети «ВКонтакте» создали защищенную образовательную социальную сеть.

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин призвал следователей «врываться в интернет» и активнее бороться с преступность в сети. До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам.