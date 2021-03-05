Владимир Жириновский призвал отменить экзамены для поступления в вузы Фото: Анна САДОВНИКОВА

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить в России экзамены, которые проводят для выпускников школ, чтобы они могли поступить в высшие учебные учреждения. Об этом политик сказал в пятницу, 5 марта, в эфире Радио «Комсомольская правда».

Владимир Жириновский считает, что экзамены не дают ученикам никаких знаний, а только лишь заставляют их зубрить информацию, которая едва ли когда-нибудь пригодится в жизни. Лидер партии призвал «прекратить издеваться над детьми» и дать им возможность самостоятельно определиться с будущей профессией.

- У нас есть много вузов, которые готовят студентов по тем профессиям, по которым у них не будет работы в ближайшие лет деять. Зачем вы готовите брак? Пусть лучше они самостоятельно поступят, без всяких экзаменов, а вы помогите им с профориентацией, объясните. Например, очередь должна стоять на IT-специальности. Тогда будет порядок. Необходимо, чтобы люди шли туда, что будет наиболее важным, - подчеркнул Владимир Жириновский в интервью Валентину Алфимову.

Лидер ЛДПР отметил, что любые проверочные экзамены являются для людей большим стрессом. Он вспомнил, что во времена, когда в стране еще не было ЕГЭ, а проходили обычные экзамены, ученики зубрили ответы из учебников или делали шпаргалки. При этом Жириновский отметил, что сам он шпаргалок не делал.