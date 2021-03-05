Собянин надеется на проведение ключевых мероприятий в Москве в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Московский мэр Сергей Собянин выразил надежду на то, что в текущем 2021 году пандемия коронавирусной инфекции не помешает провести в российской столице все ключевые массовые мероприятия. В пятницу, 5 марта, градоначальник сообщил, что город готовится к возобновлению фестивалей.

- Мы готовимся к активной фестивальной деятельности. Точно будет проведен Урбанистический форум. Конечно, мы будет смотреть и ориентироваться на конкретную обстановку, которая будет разворачиваться в Москве и в России в целом. Но, надеюсь, что все ключевые мероприятия тоже состоятся, - отметил Сергей Собянин в интервью «Первому каналу».

Как сообщал сайт kp.ru, в Москве с 8 марта отменяется обязательный режим самоизоляции для пожилых и людей, страдающих от хронических заболеваний. Кроме того, в России с 1 апреля перевод на удаленную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше в России становится не обязательным, а рекомендательным.