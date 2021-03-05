Владимир Путин назначил атаманов Терского казачьего общества и Черноморского казачьего войска Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин назначил атаманом Терского казачьего общества Виталия Кузнецова, а атаманом Черноморского казачьего войска - Антона Сироткина. Указы главы государства в пятницу, 5 марта, опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Кузнецов и Сироткин утверждены на должности в соответствии с федеральным законом о государственной службе российского казачества, говорится в документе.

Черноморское казачье войско сформировали в минувшем 2020 году, объединив казаков Крыма и Севастополя. Планируется, что оно войдет в состав Всероссийского казачьего общества уже в текущем году. Тем временем Терское казачество своими корнями уходит в глубь веков: по преданию, потомки вольных казаков, которые в 1380 году благословили и преподнесли в дар святую икону Богородицы великому князю Дмитрию, через 200 лет после этого во главе с атаманом Андреем Шадрой пришли в Северный Дагестан. Там они основали русские поселения на правом берегу Терека.

Напомним, в 2019 году российский президент Владимир Путин подписал указ «Об атамане Всероссийского казачьего общества». Данным документом он назначил вице-губернатора Кубани Николая Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества.