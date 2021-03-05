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Дмитрий Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира

Спортивный комментатор считает, что "не может быть лучшим лыжником мира человек, который бегает лишь спринтерские гонки"
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Дмитрий Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира

Дмитрий Губерниев объяснил, почему не считает Клебо лучшим лыжником мира

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев оценил результаты мужской эстафеты на Чемпионате мира по лыжным гонкам и объяснил, почему не считает норвежского спортсмена Йоханнеса Клебо лучшим лыжником мира.

Соревнования, которые прошли в немецком Оберстдорфе, завершились победой Норвегии. Сборная России взяла "серебро".

- Серебро - это хороший результат для нас. Норвежцы выглядят сильнее, они победили закономерно, как в последние годы и происходит. Сложно сравнить Клебо с Большуновым. Саша - универсальный гонщик, а норвежец - спринтер, - объяснил Губерниев свою позицию, его слова приводит "Спорт-Экспресс".

Также комментатор отметил, что если разбирать победу с точки зрения таланта, то россиянин Большунов занимает первое место.

- Не может быть лучшим лыжником мира человек, который бегает лишь спринтерские гонки, — сказал Губерниев.

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