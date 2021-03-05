Из конституции Германии уберут слово "раса" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Германии правящая коалиция (Христианско-демократический союз, Христианско-социальный союз и Социал-демократическая партия Германии) договорилась убрать из конституции слово "раса".

Отмечается, что на данный момент в третьем параграфе Основного закона Германии присутствует фраза "никого нельзя дискриминировать на основании пола, происхождения, расы, языка, отечества и места рождения, вероисповедания, религиозных и политических взглядов, а также в связи с инвалидностью".

Кабмин ФРГ, как ожидается, должен уже на следующей неделе внести изменения в текст основного закона. Об этом пишет немецкий журнал Der Spiegel.