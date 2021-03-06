Санкции против Коломойского назвали "черной меткой" для Зеленского Фото: REUTERS

Украинское издание "Страна.ua" заявило о наступлении "суровых времен" для бизнесмена Игоря Коломойского после победы на президентских выборах в США Джо Байдена.

В публикации издания отмечается, что введении санкций против предпринимателя можно было бы оценить как шаг со стороны Вашингтона в качестве сигнала украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

- Коломойскому прислали очередную "черную метку" из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту Зеленскому, - говорится в материале.