Пушков прокомментировал идею пригласить "скопинского маньяка" на ТВ

Российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал идею о праве телеканалов приглашать на ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который накануне вышел на свободу после 17 лет тюрьмы.

- Быть ли отсидевшему маньяку на ТВ - это не вопрос права, это вопрос морали. И если что и странно, то это споры по этому поводу. Право быть приглашенным на ТВ отсидевший маньяк имеет, но у него нет морального права появляться на экране. И у авторов ток-шоу, по моему убеждению, нет морального права его приглашать, если, конечно, они не выводят себя за рамки очевидных нравственных норм, - написал Пушков в своем посте.