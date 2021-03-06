Представители ЕС и США обсудили «подход» к России

Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен и американский президент Джо Байден по телефону обсудили ряд важных вопросов.

В тексте заявления ЕК по итогам переговоров отмечается, что стороны также обсудили отношения с Россией. В этом вопросе Брюссель и Вашингтон пока придерживаются "единого стратегического подхода".

- У нас такая же (как у США - прим. ред.) стратегическая перспектива в отношении России. Я предложила, чтобы мы тщательно координировали наши стратегии и меры, особенно в отношении Восточной Европы. Мы также обменялись мнениями о ситуации в Украине, - говориться в пресс-релизе.