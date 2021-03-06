Инфекционист рассказал, что дети с коронавирусом заражают окружающих на протяжении 10 дней Фото: Евгения ГУСЕВА

Дети, которые заболели коронавирусной инфекцией, перестают быть заразными для окружающих через десять дней, но могут выделять вирус в течение месяца. Об этом рассказал главврач медцентра «Лидеры медицины», врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Вирус выделяется у детей до месяца, у большинства детей. Дети через 10 дней в основном становятся незаразными», - приводит РИА Новости слова специалиста, который пояснил, что выделение вируса не означает, что человек заразен.

Инфекционист уточнил, что вирус может выделяться достаточно долгое время вместе с фекалиями, но окружающие не смогут заразиться от такого человека.

Напомним, накануне вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила об устойчивой динамике снижения заболеваемости COVID-19 среди населения страны, отметив, что в России продолжается компания по вакцинации от коронавируса, которая поможет формировать иммунитет.