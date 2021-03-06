Последние новости на утро 6 марта 2021: В России с 1 апреля отменят обязательный перевод людей старше 65 лет на удаленку

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 6 марта 2021 года. Перевод на удаленную работу сотрудников в возрасте 65 лет и старше в России становится не обязательным, а рекомендательным с 1 апреля 2021 года. Такое решение было принято правительством исходя из эпидемиологической обстановки. Также власти Москвы сообщили о переводе самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями из обязательного режима в рекомендательный. Кроме того, в столице с 8 марта разблокируют социальные карты для проезда в общественном транспорте.

"Наша экономика закалена трудностями": почему Россия пережила кризис лучше остального мира. Эксперты назвали три причины, которые помогли нам сдержать удар пандемии коронавируса.

Сенат США блокирует назначение главы ЦРУ. Все дело в том, что новый руководитель ведомства Бернс, который был избран 2 марта, не "соблюдает закон" и пока не вводит санкции против газопровода "Северный поток – 2".

Премьер Словакии Игорь Матович заявил, что полученная накануне вакцина против коронавируса "Спутник V" не будет возвращена обратно в РФ. Так он ответил политикам на критику применения российского препарата. Объясняется это просто - вакцина необходима в Словакии.

У берегов Новой Зеландии 6 марта было зафиксировано новое землетрясение магнитудой 6,3 балла. Эпицентр подземных толчков находился в 181 километре от города Гисборн, а очаг залегал на глубине 9 километров. О пострадавших не сообщается.

Украинская энергосистема отделится от российской и белорусской в 2022 году, заявил и.о. министра энергетики Юрий Витренко. По его словам, "процесс синхронизации выходит на финишную прямую". Предполагается, что энергосистема перейдет в изолированный режим работы.

Планетоход Perseverance совершил первую тестовую поездку по Марсу, продолжительностью 33 минуты. За полчаса шестиколесный аппарат смог преодолеть 6,5 метра: проехал 4 метра вперед, повернул на 150 градусов и проделал задним ходом еще около 2,5 метра.

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал идею о праве телеканалов приглашать на ток-шоу "скопинского маньяка" Виктора Мохова, который накануне вышел на свободу после 17 лет тюрьмы. По мнению Пушкова, "это не вопрос права, это вопрос морали". Дипломат также возмутился по поводу того, чем маньяк может поделиться с телезрителями: "опытом похищений и изнасилований? Воспоминаниями о мучениях и криках своих жертв?".