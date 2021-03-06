В Новотроицке горит мясокомбинат Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В субботу, 6 марта, в оренбургском Новотроицке загорелось здание мясокомбината. Как сообщили в ГУ МЧС по Оренбургскому региону огонь распространился на площадь трех тысяч квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о возгорании в здании мясокомбината поступило в 05.46 по московскому времени. По данным спасателей, на месте работают 45 человек, к тушению привлечены 15 единиц техники.

«По прибытию первых подразделений на место пожара установлено, что происходит горение на кровле склада изготовления и хранения упаковки, по предварительной информации, на площади 3 тысяч квадратных метров», - говорится в заявлении ГУ МЧС по Оренбургской области.

В ГУ МЧС по области сообщили, что пожар локализован в 7.15 по московскому времени. Информации о погибших и пострадавших на данный момент нет.

Напомним, в понедельник, 1 марта, в Московской области в городе Одинцово произошел пожар во Внуковском заводе по производству огнеупорных изделий. Огонь охватил 2 400 квадратов.