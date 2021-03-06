Ученые впервые обнаружили гигантскую суперземлю рядом с Землей Фото: Shutterstock

В Германии ученые из Института астрономии Макса Планка в Гейдельберге заявили об открытии каменистой экзопланеты, у которой можно спектральными методами изучить состав атмосферы. Как отмечают исследователи, суперземля расположена в относительной близости от Земли - на расстоянии всего лишь 26 световых лет.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science, где уточняется, что горячая суперземля обнаружена на орбите вокруг красного карлика Глизе 486. Обнаруженную экзопланету назвали Глизе 486b.

Ученые воспользовались комбинированными методами транзитной фотометрии и спектроскопии, а также проанализировали данные, полученые камерой MuSCAT2 на 1,52-метровом телескопе Карлоса Санчеса в Испании. Как выяснили исследователи масса суперземли в 2,8 раза больше массы Земли, и Глизе 486b на 30 процентов крупнее, делая оборот вокруг местного солнца каждые 1,5 дня на расстоянии 2,5 млн километров.

Исследователи полагают, что несмотря на то, что Глизе 486b находится рядом со своей звездой, планета могла сохранить часть первоначальной атмосферы. Как отмечается, суперземля обращена к местному солнцу всегда одной и той же стороной. В итоге ее поверхность на дневной стороне раскалена до 700 Кельвинов, что может делать ее похожей по условиям на Венеру.

В исследовании сообщают, что если бы Глизе 486b была примерно на 100 градусов горячее, то вся поверхность планеты была бы покрыта лавой, а атмосфера состояла бы из испарившейся породы.