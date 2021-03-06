Киберэксперт призвал удалить со смартфона «очень опасное» приложение Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей смартфонов на операционной системе Android удалить одно очень опасное приложение, которым он назвал платные и бесплатные версии программы SuperVPN.

Как пишет эксперт в статье для журнала Forbes, данное приложение насчитывает более ста миллионов скачиваний. Однако, по его словам, программа, которая призвана сделать выход пользователя в сеть безопасным, работает наоборот. Доффман обвиняет приложение в использовании шпионского оборудования, а также утечке данных.

Эксперт указал на новость, которая появилась в феврале 2021 года. Тогда говорилось о продаже на хакерском форуме трех баз данных с информацией об устройствах и учетными данными пользователей SuperVPN, а также GeckoVPN и ChatVPN. Как отмечает Доффман, в сервисе Google Play есть по меньшей мере шесть приложений с идентичными SuperVPN иконками и описанием.

Специалист рекомендовал пользователям, желающим защититься с помощью VPN, использовать проверенных разработчиков с настоящими отзывами, и призвал не доверять бесплатным программам.