Россиянки рассказали, сколько минимум должен зарабатывать их мужчина Фото: Артем ЛЕНЦ

Большинство россиянок хотели бы, чтобы их избранник получал от 100 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводят результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Как передает РИА Новости, согласно результатам опроса, такую зарплату назвали 36% женщин. Еще четверть опрошенных (24%) назвали желаемой заработной платой для мужчины 70-100 тысяч рублей. Около 19,6% респондентов заявили, что их избранник должен зарабатывать 50-70 тысяч рублей, еще 17 процентов россиянок назвали вариант 30-50 тысяч рублей. На зарплату второй половинки от 15 до 30 тысяч рублей согласились 3% женщин.

В то же время большинство мужчин высказало более скромное мнение о зарплатах женщин. Согласно данным опроса, наиболее распространенный доход для второй половины (26,3%) составил от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Примерно 17,7% опрошенных хотели бы, чтобы зарплата избранницы составляла 100 тысяч рублей, а 10,5 процентов респондентов устроил бы доход от 70 до 100 тысяч рублей.

При этом больше половины россиян (64%) сошлись на мнении, что мужчина должен зарабатывать больше женщины. За равные доходы высказались 22% женщин и 26% мужчин. При этом 13% россиян заявили, что их партнёрша может вообще не работать, такого же мнения придерживаются 7% россиянок.