Врач назвал причины весенней депрессии Фото: Ольга БОББ

Основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович рассказал о трех самых главных причинах весенней депрессии.

По словам эксперта, основной причиной весенней хандры является долгое отсутствие солнца и продолжительна зимы. Как он пояснил, влияет также то, что бессолнечная и холодная зима следует за хмурой и сырой осенью.

«Во-первых, длительное отсутствие солнца приводит к недостатку витамина D. Во-вторых, гипоксия (нехватка кислорода) зимой возникает из-за того, что мы начинаем куда реже проветривать дома», - рассказал специалист.

Второй причиной эксперт назвал нехватку движения и много тяжелой еды. Саванович отметил, что зимой, как правило, человек ест больше и меньше двигается, переходя тем самым в режим «энергосбережения».

«Тут вам и лишний вес, и дряблость мышц, и резко падающая самооценка», - заявил он.

Также влияет на состояние человека и перестройка организма на «летнее время». Саванович пояснил, что постепенно световой день увеличивается, а «угнетающая» темнота становится все короче. Однако такая перестройка тоже приводит к тому, что временно человек чувствует себя не очень хорошо, поскольку начинаются проблемы со сном, а также растет чувство постоянной усталости.

Кроме того, врач указал на еще одну возможную причину усталости - нехватку определенных витаминов, отметив, что летом мы едим гораздо больше овощей и фруктов.

Специалист также рассказал, как бороться с депрессией. Одним из способов борьбы он назвал простую прогулку, которая поможет получить необходимый витамин D.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ:

Почему так тоскливо весной и как вернуть себя к жизни

Разбираемся, какие показатели крови нужно проверить и как перестроить свой быт, чтобы справиться с хандрой (подробнее)