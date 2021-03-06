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Врач рассказал, какие анализы надо сдать весной

По словам эксперта, одной из возможных причин весенней усталости может быть нехватка определенных витаминов
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Врач рассказал, какие анализы надо сдать весной

Врач рассказал, какие анализы надо сдать весной

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Одна из возможных причин весенней усталости и депрессии может быть нехватка определенных витаминов, поскольку летом мы едим больше овощей и фруктов. Об этом рассказал основатель и владелец медицинской онлайн-лаборатории Валерий Саванович.

Эксперт сообщил, что можно пропить витаминно-минеральные комплексы, однако посоветовал не назначать их себе самостоятельно, отметив, что можно сильно ошибиться в том, каких именно витаминов и полезных веществ не хватает организму, и порекомендовал сдать анализы на нехватку необходимых веществ.

Саванович предложил первым делом сдать исследование на дефицит витамина D и кальция. По его словам, анализ на кальций и витамин D лучше сдавать в комплексе, поскольку в лаборатории исследуют 25-OH витамин D - форму этого витамина D, которая образуется в печени из вырабатываемого в коже и поступающего с пищей витамина D, и способствует накоплению кальция в зубах и костной ткани, препятствует размягчению костей, а также регулирует минеральный обмен.

Специалист также предложил сдавать анализ на уровень содержания в крови фосфора, кальция, цинка, магния, отметив, что этот комплекс полезен не только по окончанию долгой зимы, но и на фоне стресса, а также после долгой болезни, травм, во время беременности или менопаузы. Саванович пояснил, что недостаток этих веществ может привести к проблемам с зубами и костной тканью, а также нарушениями работы ферментов, кроветворения, гормональным сбоям.

Как писал сайт kp.ru, Саванович также назвал три главные причины весенней депрессии.

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