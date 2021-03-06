Погода в Москве на 6 марта 2021: ожидается кратковременный снег и до -4 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 6 марта, в Москве ожидается переменная облачность, кратковременный снег и до минус 4 градусов. Об этом сообщает ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как уточняется эксперт, в субботу Москва будет находиться под влиянием вытянувшегося с Запада гребня антициклона.

«Переменная облачность, местами пройдет кратковременный снег, в Москве минус 2 - минус 4, по области от 1 до 6 градусов мороза. Ветер западный, 3-8 метров в секунду», - приводит РИА Новости слова синоптика.

Леус добавил, что, согласно прогнозам, атмосферное давление в течение дня будет слабо падать, однако пока показания барометров будут находиться в норме и составят 746 миллиметров ртутного столба.

Напомним, ранее синоптики сообщали об аномальном похолодании, которое ожидает жителей Москвы и регионов северо-запада России в субботу, 6 марта, а позже распространится на всю Европейскую часть страны. В субботу температуру обещали температуру минус 5 градусов, что ниже нормы на три градуса.