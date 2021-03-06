Коронавирус у Максима Орешкина: что известно о состоянии здоровья помощника президента РФ

Максим Орешкин Фото: Артем КИЛЬКИН

Помощник российского лидер Максим Орешкин заболел коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В субботу, 6 марта, на совещании по вопросу социально-экономического развития Кузбасса глава кабмина, выражая благодарность высокопоставленным чиновникам за их работу за подготовку соответствующей программы, отметил, что Орешкин «очень много работал, чтобы эта программа случилась».

«К сожалению, он (Орешкин) заболел коронавирусом. Хочу, пользуясь случаем, передать пожелания здоровья. Он с нами на связи здесь», - сказал глава правительства в ходе совещания по социально-экономическому развитию Кузбасса.

Как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Кроме того, за 24 часа зарегистрировали 441 летальный исход, а выздоровели 15 027 человек.