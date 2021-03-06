Росстат назвал отрасли с наибольшими убытками в 2020 году Фото: Евгения ГУСЕВА

Почти 30 процентов предприятий в России понесли убытки в прошлом году. Такие данные приводит Росстат, где уточнили, что число убыточных предприятий по сравнению с 2019 годом увеличилось на 2,9 процент.

Как уточняют в ведомстве, наибольшие потери понесли угольная отрасль, гостиничный бизнес, сфера общепита, междугородные и международные пассажирские ж/д перевозки, а также пострадали отрасли распределения газа, производства пара и горячей воды.

Как уточняется, наиболее существенные потери наблюдались в сфере сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента), а также оптовой торговле, за исключением продажи автомобилей и мотоциклов (минус 69,5 процентов).

Самые высокие темпы развития показало сельское хозяйство и рыболовство (плюс 86 процентов). Кроме того, стало больше операций с недвижимостью (плюс 72,3 процента), выросли темпы строительства (плюс 53,1 процента), розничной торговли, а также торговли автомобилями и мотоциклами (плюс 34,4 процента).

Однако общая чистая прибыль средних и крупных предприятий в России за прошлый год упала на 23,5 процента.