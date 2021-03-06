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Коронавирус Covid-19

Ученый рассказал, кому придется повторно делать прививку от коронавируса

У некоторых людей не вырабатывается достаточное количество антител после вакцинации
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Ученый рассказал, кому придется повторно делать прививку от коронавируса

Ученый рассказал, кому придется повторно делать прививку от коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем, у кого после вакцинации от коронавируса не выработалось достаточное количество антител, придется делать прививку повторно. Об этом заявил и.о. директора ФГБУ "НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева" Минздрава России Дмитрий Лиознов.

- Считается, что в течение года-двух мы сможем привить все группы риска, также тех, кто перенес заболевание или был вакцинирован, но у них недостаточный иммунный ответ на вакцинацию. Соответственно, их тоже нужно или повторно вакцинировать, или вакцинировать после заболевания, - сказал он на Конгрессе педиатров России.

При этом сложность заключается в том, что ученые еще не определили четкие критерии, по которым можно прививать переболевших.

- По уровню ли иммуноглобулинов, по ответу клеточному - здесь еще нет (критериев), - заключил Лиознов.

Ранее стало известно о том, что российский препарат «Спутник V» занял второе место среди вакцин по числу одобривших стран. Первое место забрала вакцина британско-шведской компании AstraZeneca, а на третьей строчке оказался американский препарат Pfizer.

Распространение коронавируса в мире