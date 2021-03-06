Путин поздравил с днем рождения Валентину Терешкову

Валентина Терешкова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поздравил с днем рождения первую в мире женщину-космонавта, Героя Советского Союза Валентину Терешкову, отметив ее знание и опыт. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения … Ваши знания, опыт, искреннее стремление быть сопричастной к судьбе отечества в полной мере востребованы в важной общественной, законотворческой деятельности», - заявил российский лидер.

Путин также указал на то, что жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, и также подчеркнул, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе страны были востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

«Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны … Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем», - сказал глава государства.

Валентина Терешкова родилась 6 марта 1937 года, и сегодня ей исполняется 84 года.