В российские порты начали поставлять белорусские нефтепродукты Фото: REUTERS

С пятницы, 5 марта, начались поставки первых партий нефтепродуктов из Белоруссии для перевалки через российские порты. Об этом в субботу, 6 марта, сообщили в пресс-служба Министерства транспорта России.

Как уточняют в ведомстве, 5 марта для перевалки в терминале ООО «Портэнерго» в морском порту Усть-Луга, несколькими составами было отправлено более пяти тысяч тонн бензина из Белоруссии. Как ожидается, во вторник, 9 марта состав прибудет в терминал «Портнерго».

Кроме того, в субботу, 6 марта, с Мозырского нефтеперерабатывающего завода была отгружена партия мазута общим объемом 3600 тонн. Перевалка прошла в АО «Петербургском нефтяном терминале» в морском порту Санкт-Петербурга.

Поставки осуществляются в рамках соглашения о перевозке нефтепродуктов из Белоруссии через российские порты, которое было подписано 19 февраля в Москве главой Минтранса России Виталий Савельев и белорусским министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко.

Согласно документу, в российских портах на Балтике предлагается перевалка белорусскими предприятиями более 9,8 млн тонн грузов (мазута, бензина, масла) в 2021–2023 годах. Срок действия соглашения может быть продлен.