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ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников

Тем не менее каждая страна принимает это решение самостоятельно
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников

ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников

Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВОЗ пока не рекомендует вводить так называемые "иммунные паспорта" для путешественников. С таким заявление выступила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19.

- Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта", - приводит слова Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ уже не первый раз призывает страны воздержаться от введения COVID-паспортов. Тем не менее каждое государство принимает это решение самостоятельно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что думают по поводу введения "иммунных паспортов" эксперты. Считается, что одна из сфер, где может потребоваться такой документ - перемещения между странами. Впрочем, пока не ясно, как именно "ковидные паспорта" одних стран будут считаться действительными на территории других, будет ли учитываться какой прививкой была сделана прививка и так далее.

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