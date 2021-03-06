ВОЗ пока не рекомендует вводить "иммунные паспорта" для путешественников Фото: Алена МАРТЫНОВА

ВОЗ пока не рекомендует вводить так называемые "иммунные паспорта" для путешественников. С таким заявление выступила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, мы все еще находимся на раннем этапе понимания полного иммунного ответа на COVID-19.

- Иммунный ответ, вероятно, будет более сложным, чем то, что можно определить с помощью индивидуального измерения антител к COVID-19 в любой момент времени. По этой причине ВОЗ не рекомендует использовать так называемые "иммунные паспорта", - приводит слова Вуйнович ТАСС.

Представитель ВОЗ уже не первый раз призывает страны воздержаться от введения COVID-паспортов. Тем не менее каждое государство принимает это решение самостоятельно.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что думают по поводу введения "иммунных паспортов" эксперты. Считается, что одна из сфер, где может потребоваться такой документ - перемещения между странами. Впрочем, пока не ясно, как именно "ковидные паспорта" одних стран будут считаться действительными на территории других, будет ли учитываться какой прививкой была сделана прививка и так далее.