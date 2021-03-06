Беспорядки в Испании: молодые люди подожгли два автобуса и 13 машин Фото: Кадр видео

Во время беспорядков в испанской коммуне Рилльё-ла-Пап, район Лиона, протестующие сожгли несколько машин и разгромили автобусные остановки.

По данным правоохранительных органов в Испании, в минувшую пятницу, 5 марта, около в одном из кварталов Лиона 30 молодых людей подожгли два автобуса и 13 легковых машин. Кроме того, было сожжено несколько мотоциклов.

Во время беспорядков власти города в срочном порядке перебросили в квартал 60 сотрудников спецподразделений по борьбе с уличными беспорядками.

Правоохранители связывает эти инциденты с недавней аварией, в которой сильно пострадал 13-летний подросток на скутере. Протестующие заявляют, что в произошедшем ДТП виноваты полицейские, которые устроили погоню за скутеристом. В полиции к инциденту и заявляет, что лишь наводила порядок в квартале, в котором несколько человек устроили на улицах гонки на мотороллерах.