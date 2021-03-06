Эпидемиолог: ни один регион России не приблизился к эпидпорогу по ОРВИ и гриппу

На сегодняшний день ни один российский регион не приблизился к эпидпорогу по острым респираторным инфекциям и гриппу. Такое заявление сделал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«В целом на седьмую неделю (2021 года) ни один регион не приблизился к эпидпорогу», - рассказал специалист на Конгрессе педиатров России.

Горелов уточнил, что только Карелия и Забайкалье на данный момент имеют заболеваемость более 50 процентов от допустимой нормы. В целом по стране, по его словам, «отмечается более спокойная ситуация по острым респираторным инфекциям и гриппу». «То есть, мы к эпидпорогу на данный момент ни в одном регионе не приблизились», - пояснил он.