Толоконникова - Тине Канделаки: Pussy Riot противостоят Илону Маску

Исполнительница, получившая два года колонии за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя, заявила, что теперь борется с Илоном Маском и такими, как он Фото: ТАСС

Ведущая Тина Канделаки взяла интервью у участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой для телеканала RTVI. Исполнительница, получившая два года колонии за "панк-молебен" в храме Христа Спасителя, заявила, что теперь борется с Илоном Маском и такими, как он:

- Pussy Riot противостоят таким людям, как Илон Маск и Джефф Безос, которые определяют образ нашего будущего. Нам, а не им, нужно больше говорить о том, как устроено будущее, как будет устроен человек в тот момент, когда действительно будут возможны какие-то очень необычайные боди-модификации, использован искусственный интеллект. Потому что будет же момент, когда искусственный интеллект станет умнее, чем человек.

Также активистка заявила, что готова отбить у Маска... невесту.

- Я очень надеюсь, что невеста Илона певица Граймс оставит его и начнет встречаться со мной. Граймс была одним из тех людей, которые меня научили тому, что артистка может держать практически всё в своих руках.