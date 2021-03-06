Песков: Путин не контактировал лично с заболевшим коронавирусом Орешкиным

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин не имел в последнее время личных контактов со своим помощником Максимом Орешкиным, который ранее заразился коронавирусной. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Прямых контактов у них не было», - приводит РИА Новости ответ представителя Кремля на вопрос, встречался или лично глава государства со своим помощником в последнее время.

Напомним, о том, что Орешкин болен коронавирусной инфекцией сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в субботу, 6 марта, в ходе совещания по вопросу социально - экономического развития Кузбасса, отметив, что помощник главы государства «очень много работал, чтобы эта программа случилась».

Напомним, как писал сайт kp.ru, за минувшие сутки в стране зарегистрировали 11 022 новых случая заражения коронавирусной инфекцией во всех 85 российских регионах. Кроме того, за 24 часа выявили 441 летальный исход, а выздоровели 15 027 человек.