Флорист рассказала, как сохранить цветы свежими до вручения Фото: Мария ЛЕНЦ

Купить цветы к 8 марта - еще полбеды. А вот как сохранить их свежими до вручения - большой вопрос. Президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова дала несколько практических советов.

Чтобы букет лучше сохранился, его надо прямо в бумаге положить в холодильник и ни в коем случае не ставить в воду. Оптимальная температура для цветов +5+7 градусов.

Подаренные цветы стоит поставить в отстоянную воду комнатной температуры. Менять воду надо не реже, чем раз в три дня.

- Сейчас есть определенные препараты для продления жизни цветов, расфасованные в отдельные упаковки (Chrysal и т.д.), - рассказывает флорист.

Если такого препарата нет, то на помощь придет обычная газированная вода. Углекислый газ поспособствует тому, что цветы продержатся дольше. Для большего эффекта можно добавить в вазу чайную ложку белизны (хлорки) — она убивает гнилостные бактерии, дезинфицирует.