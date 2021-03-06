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Политика

В Госдуме назвали подготовкой военной провокации угрозы Кравчука в адрес России

По словам депутата Затулина, власти Украины рассчитывают добиться капитуляции Донбасса
Ксения АНУФРИЕВА
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Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин

Фото: Иван МАКЕЕВ

Власти Украины готовят военную провокацию, чтобы заставить Донбасс капитулировать. Об этом заявил первый заместитель главы комитета Государственной думы России по делам СНГ Константин Затулин, комментируя угрозы Кравчука в адрес РФ.

Накануне бывший президент Украины и представитель Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил о намерении предпринять «радикальные шаги», если российская сторона не признает себя стороной конфликта на юго-востоке Незалежной.

- Это угроза – часть эскалации, которую предпринимает Киев, рассчитывая, что будет получит поддержку по данному вопросу со стороны новой американской администрации и других участников «нормандского формата» - Франции и Германии. Речь идет о ревизии минских договоренностей, - отметил Константин Затулин в субботу, 6 марта, в интервью РИА Новости.

Глава думского комитета добавил, что все происходящее следует рассматривать комплексно с наступлением на Украине на русскоязычных людей, ударами официального Киева по оппозиции, преследованием инакомыслящих, закрытием телевизионных каналов. Все это, в том числе подобные угрозы, является, по словам депутата, дипломатической подготовкой военной провокации для капитуляции Донбасса.

Константин Затулин сказал также, что у этого плана Украины много недостатков, и российская сторона «наложит вето на эти рассуждения» Кравчука.

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