Захарова: координатор правительства Германии по России приезжал в Москву обсудить связи стран Фото: Михаил ФРОЛОВ

Координатор правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Йохан Заатхоф посещал Москву и Санкт-Петербург с 27 февраля по 3 марта. Депутат бундестага участвовал в переговорах о двусторонних отношениях России и Германии. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводятся на сайте ведомства.

В Москве Заатхоф провел встречи с председателем Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Валерием Фадеевым и руководителем депутатской группы по связям с Бундестагом ФРГ в Госдуме Павлом Завальным. Кроме того, в российском министерстве иностранных дел состоялись беседы немецкого депутата со специальным представителем президента РФ Михаилом Швыдким.

- Обсуждался широкий спектр вопросов, которые касаются развития общественно-политических связей между Россией и Германией. Обсуждали в частости форум «Петербургский диалог» и культурно-гуманитарное сотрудничество с акцентом на проведение в 2020-2021 годах Года Германии в России, - отметила Мария Захарова.

Дипломат добавила, что Йохан Заатхоф во время встреч высказывал претензии по проблемным вопросам в двухсторонних отношениях, в частности отметил озабоченность судьбой российского гражданского общества. С российской стороны в ответ на это были даны развернутые и исчерпывающие разъяснения.