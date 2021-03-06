Полиция усилила охрану резиденции президента Армении из-за митинга Фото: REUTERS

Полицейские Еревана взяли под усиленную охрану резиденцию армянского президента, к которой обещали прийти митингующие оппозиционеры. Сейчас акция протеста оппозиции проходит в 500 метрах от резиденции главы государства, передает издание РИА Новости в субботу, 6 марта.

Сообщается, что в митинге принимают участие несколько тысяч человек. До этого протестующие собирались прийти к резиденции президента Армении, чтобы потребовать у него не подписывать указ премьер-министра Никола Пашиняна об увольнении главы Генштаба ВС.

Напомним, сегодня сторонники армянской оппозиции вновь вышли на улицы Еревана, требуя отставки главы правительства Никола Пашиняна. Протесты в республики усилились после того, как отставки премьера потребовали ВС страны, заявив, что правительство больше не в состоянии «принимать адекватные решения». В ответ Никол Пашинян назвал такие требования попыткой военного переворота, и заявил об увольнении главы Генштаба ВС, однако президент Армении пока что не подписал соответствующий указ.