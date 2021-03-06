Футболист Александр Кокорин получил травму бедра и пропустит следующий матч «Фиорентины» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Форвард итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Александр Кокорин на время выбыл из строя: футболист получил травмы бедра и будет вынужден пропустить следующий матч 26-го тура Серии А с «Пармой». Об этом в субботу, 6 марта, сообщается на официальном сайте «Фиорентины».

Отмечается, что врачи после медицинского обследования диагностировали у футболиста повреждение мышцы бедра. В ближайшие дни Александр Кокорин пройдет еще одно дополнительное обследование, он уже начал процесс восстановления.

Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» в конце января текущего года, перейдя из московского «Спартака». Контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года, а сумма трансфера составила около 4,5 миллиона евро. С момента перехода в новую команду форвард успел провести три матча.

«Фиорентина» в это воскресенье, 7 марта, примет «Парму» в 26-м туре чемпионата Италии.